Учені провели експеримент із перетворенням одного металу на інший: як це пов'язано з алхімією

Як працює трансмутація на LHC

На відміну від популярних уявлень про трансмутацію, що ґрунтуються на фантастиці, в експериментах LHC вчені зіштовхують субатомні частинки на позамежних швидкостях, щоб змінити фізичні властивості свинцю і на мить перетворити його на золото.

Колайдер регулярно використовується для зіткнення іонів свинцю, створюючи при цьому надгарячу і щільну матерію, аналогічну тій, що виникла відразу після Великого вибуху.

Як свинець втрачає протони і перетворюється на золото

Під час подібних досліджень фахівці CERN звернули увагу на випадки, коли під час близьких зіткнень ядро свинцю втрачало протони або нейтрони.

Атом свинцю містить лише на три протони більше, ніж атом золота, тож за певних умов LHC може "збити" з ядра свинцю рівно стільки протонів, щоб воно стало золотим - нехай і лише на частку секунди, перед тим, як розпастися на безліч інших частинок.

Що вдалося отримати

Хоча середньовічні алхіміки, напевно, були б у захваті від подібних досягнень, експерименти, проведені з 2015 до 2018 року, принесли лише близько 29 пікограмів золота, повідомили в CERN.

Однак завдяки регулярній модернізації обладнання, остання серія випробувань дала майже вдвічі більше результату - незважаючи на це, отриманої маси все одно в трильйони разів менше, ніж необхідно навіть для виготовлення одного ювелірного виробу.

Проте вчені CERN зовсім не женуться за багатством - їхньою головною метою залишається вивчення взаємодій, які призводять до подібної трансмутації.

"Вражає, що наші детектори здатні фіксувати лобові зіткнення, що створюють тисячі частинок, і водночас залишаються чутливими до зіткнень, у яких виникає лише кілька частинок. Це дає нам змогу досліджувати процеси електромагнітної "ядерної трансмутації"", - заявив в офіційному повідомленні Марко Ван Леувен, представник проекту A Large Ion Collider Experiment при LHC.