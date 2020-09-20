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В школьных учебниках нашли скрытую рекламу: родители взорвались от гнева

Воскресенье 20 сентября 2020 20:44
В школьных учебниках нашли скрытую рекламу: родители взорвались от гнева
Школьники (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В украинских учебниках нашли скрытую рекламу

Скрытую рекламу популярной марки воды и львовской кофейни обнаружили в учебнике по украинскому языку для 3 класса. Это шокировало родителей школьников младших классов.

В учебнике размещен логотип "Львівської копальні кави", которую назвали самой популярной кофейней во Львове. Также разворот 1/3 страницы занимает этикетка минеральной воды "Моршинська". Таким образом, на примере этих фирм детей учат украинскому языку. О данной рекламе написал Евгений Лобанов на своей странице в Facebook.

В школьных учебниках нашли скрытую рекламу: родители взорвались от гнева

Скриншот с Facebook

"Только мне кажется, что реклама моршинской в учебнике Украинского языка 3 класса - это ну ни в какие рамки…", - написал Лобанов.

Пользователи сети были возмущены тем, что скрытая реклама присутствует в учебниках для маленьких детей. Вот, что пишут люди:

  • Ненормальные, тогда в старших классах, что рекламируют?
  • Главное там российский оператор. Вообще-то бизнес покойного Березовского. Кремль добрался и до учебников?
  • Если не брать во внимание происхождение бизнеса, то это нормально, в случае если это продакт-плейсмент, и эта компания присоединилась к созданию этого учебника. Это рыночные отношения, единственный момент, чтобы такие отношения не перечили морально-этическим принципам.

Напомним, чиновница из Кропивницкого Юлия Дубин сняла эпичное предвыборное видео, которое взорвало сеть.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси "наехали" на Гарри Поттера из-за того, что книги призывают к свержению власти.

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