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Украинка взорвала сеть предвыборным видео: Верещук на минималках

Кропивницкий, Пятница 18 сентября 2020 11:04
Украинка взорвала сеть предвыборным видео: Верещук на минималках
Юлия Дубина сняла предвыборный ролик, который порвал сеть (Фото: facebook/Yuliya Dubyna)
Автор: Анна Шиканова

Чиновница из Кропивницкого сняла эпичное предвыборное видео

Украинка из Кропивницкого Юлия Дубина сняла предвыборный ролик, который очень быстро стал вирусным в социальных сетях.

Юлия Дубина до 2019 года работала в департаменте экономического развития и торговли Кировоградской областной государственной администрации. Также она подавала свою кандидатуру на пост председателя Кировоградской областной государственной администрации. На ее странице в Facebook указано несколько разных органов власти, в которых она работала, а также перечислены учебные заведения, которая она окончила.

Куда Юлия Дубина решила баллотироваться в 2020 году – неизвестно, но она сняла предвыборный ролик, который шокировал пользователей. Видео разместил на своей странице в Facebook Геннадий Никишов.

В видео Дубина выходит на аллею с папкой, где лежат какие-то дипломы. Она их перебирает молча, потом захлопывает папку и ее выбрасывает.

"Нет, мы больше не можем ждать еще пять лет! Объединяемся! Только отчаянные творят этот мир!" – сказала Дубина в ролике.

Пользователи социальных сетей шокированы видеороликом и написали невероятное количество комментариев.

  • Что она курит?
  • Что это было такое?
  • Корабельная доска.
  • Боже, кто это? Что это?
  • Два притопа, три прихлопа. Как она вприсядку не пошла?
  • Плохая актриса.
  • Я давно так не смеялся, до слез.
  • Немедленно к врачу-психиатру.
  • Непонятно, кого и куда она приглашает.
  • Это дно.
  • Какой уровень креатива и тупости.
  • На кого это вообще рассчитано?

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЕС опозорились с заявлением по поводу президентства Лукашенко.

А также рассказывали о том, что Иво Бобул написал пост про кандидата в мэры Киева и опозорился.

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