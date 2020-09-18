Украинка взорвала сеть предвыборным видео: Верещук на минималках

Юлия Дубина сняла предвыборный ролик, который порвал сеть (Фото: facebook/Yuliya Dubyna)

Чиновница из Кропивницкого сняла эпичное предвыборное видео

Украинка из Кропивницкого Юлия Дубина сняла предвыборный ролик, который очень быстро стал вирусным в социальных сетях.

Юлия Дубина до 2019 года работала в департаменте экономического развития и торговли Кировоградской областной государственной администрации. Также она подавала свою кандидатуру на пост председателя Кировоградской областной государственной администрации. На ее странице в Facebook указано несколько разных органов власти, в которых она работала, а также перечислены учебные заведения, которая она окончила.

Куда Юлия Дубина решила баллотироваться в 2020 году – неизвестно, но она сняла предвыборный ролик, который шокировал пользователей. Видео разместил на своей странице в Facebook Геннадий Никишов.

В видео Дубина выходит на аллею с папкой, где лежат какие-то дипломы. Она их перебирает молча, потом захлопывает папку и ее выбрасывает.

"Нет, мы больше не можем ждать еще пять лет! Объединяемся! Только отчаянные творят этот мир!" – сказала Дубина в ролике.

Пользователи социальных сетей шокированы видеороликом и написали невероятное количество комментариев.

Что она курит?

Что это было такое?

Корабельная доска.

Боже, кто это? Что это?

Два притопа, три прихлопа. Как она вприсядку не пошла?

Плохая актриса.

Я давно так не смеялся, до слез.

Немедленно к врачу-психиатру.

Непонятно, кого и куда она приглашает.

Это дно.

Какой уровень креатива и тупости.

На кого это вообще рассчитано?

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЕС опозорились с заявлением по поводу президентства Лукашенко.

А также рассказывали о том, что Иво Бобул написал пост про кандидата в мэры Киева и опозорился.