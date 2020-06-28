Учеба в школах и вузах полностью изменится: чего ждать с 1 сентября

Карантин в Украине привел к закрытию школ, колледжей, детских садов, вузов, институтов и других образовательных учреждений с 12 марта. С начала июня власти разрешили работу детских садов и других учреждений при условии того, что в помещении все еще не может находиться более 10 человек. При этом с начала лета динамика заболеваемости коронавирусом только растет. Власти готовятся к тому, чтобы перевести все государственные образовательные учреждения в частично дистанционный формат обучения.

Народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина сообщила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование. Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24".

Гришина отмечает, что власти в своем решении о переходе на дистанционное обучение будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Я хочу успокоить всех и сказать о том, что, конечно, мы не говорим о том, что переходим на дистанционное образование. Мы будем говорить о том, что готовимся к смешанной форме обучения. Количество дистанционных онлайн-частей в образовании будет зависеть от эпидемической ситуации в стране, которую мы будем наблюдать ближе к 1 сентября", - подчеркивает чиновница.

По ее словам, переход на 100% дистанционное образование – это ненормальная ситуация.

"Все занимают однозначную позицию, что дистанционное обучение не может проходить только в дистанционной форме. Вспомним, почему появились эти разговоры. Не потому, что произошла пандемия. С 11 марта дети перестали ходить в школу, через неделю-две нам стало понятно, что, скорее всего, они туда не вернутся, и детей надо было продолжать учить. В связи с этим возникла необходимость срочно внедрять методологии дистанционного обучения", - пояснила Гришина.

Напомним, что всеукраинская школа-онлайн может быть продлена с сентября.

Также мы писали, что в МОН хотят вернуть детей в школы 1 сентября, но решение еще не принято.