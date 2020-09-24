Участников популярного реалити-шоу ограбили в Перу: украинцы застряли в аэропорту

Участники реалити-шоу "Кохання на виживання" Илья и Настя застряли в чужой стране из-за того, что у них украли все документы и деньги. Пара ожидала свой рейс в Украину в аэропорту в Перу, но улететь домой так и не смогла.

Как рассказали участники шоу на Новом канале, они летели домой с пересадками и вынуждены были четыре часа провести в Лиме в ожидании следующего рейса. Именно там они и лишились всех своих ценных вещей.

"Мы летели домой с пересадками: Икитос – Лима – Париж – Киев. Вышли из самолета в Лиме. До посадки на рейс в Париж было четыре часа. Мы сидели, разговаривали, делились впечатлениями, смотрели фото и видео, которые наснимали в Перу. Открылась регистрация на рейс. Берем чемоданы и замечаем, что нет моего маленького рюкзачка! А там, на минутку, паспорта, все деньги, карточки, зарядки для телефонов, обратные билеты, права на машину и даже ключи от квартиры! У меня от шока онемели уши", - рассказала Настя.

Ребята сразу побежали в полицию, но там только руками развели и сказали, что вернуть документы им не могут. Они уговорили полицейских отвезти их в посольство Украины.

"Посол за 10 минут сделал временные паспорта. Если бы не ленивая полиция, мы бы успели на рейс. А так по возвращению в аэропорт мы стояли и смотрели, как наш самолет улетает. При этом мест на другие рейсы в Париж не было – билеты раскупили на неделю вперед", - добавила Настя.

Паре пришлось задержаться в Лиме еще на пять дней, которые они потратили на отдых.

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