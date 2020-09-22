В Киеве поймали коварного вора: "чистил" шкафчики в спортзалах

В Киеве поймали коварного вора (Коллаж РБК-Украина)

В одном из спортклубов Киева поймали вора-иностранца

В Киеве поймали 31-летнего иностранца, который промышлял кражами в спортивных центрах. Он воровал из шкафчиков деньги, гаджеты и ценные вещи посетителей, пока они занимались в залах.

Как рассказали в Национальной полиции, мужчина приходил в спортивный клуб под видом клиента. Он спокойно заходил в раздевалки, ждал, пока клиенты уйдут в зал и забирал из шкафчиков все ценные вещи и деньги. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

По данным следствия, в спортивном клубе на улице Николая Гринченко, вор вытащил из шкафчика клиента 19 тысяч гривен и 1200 долларов. Именно эта крупная кража помогла установить преступника.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и криминалисты. Они проверили записи видеокамер и установили личность вора. Во время расследования выяснилось, что он причастен также и к другим кражам. Во время обыска у подозреваемого были обнаружены украденные деньги, гаджеты и другие ценные вещи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины (Кража). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. На данный момент продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве псевдо-представитель налоговой пытался украсть в супермаркете интим-товары.

А также рассказывали о том, что в киевских ТЦ орудуют проворные воры и появилось видео, где они "обрабатывают" жертву.