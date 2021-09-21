Участники "Холостячки 2" спасли жизнь человеку: "оказались в нужном месте в нужное время" (видео)

По словам парней, они приехали в Киев с Одессы. При этом Роман оказался в столице немного быстрее. Дмитрий подъезжал к нему домой и увидел человека, который лежал без сознания под машиной Романа.

"Я сразу же набрал Рому. Рома вышел и оказал ему первую помощь", - рассказал Шевченко.

По словам Васильева, ситуация была достаточно жуткой, потому что человек лежал окровавлен. У него было дыхание, но он был полностью обездвижен. Они осмотрели его и вызвали "скорую помощь".

"Когда человек пришел в сознание, я спросил его что случилось? Он сказал, что его кто-то сильно избил", - добавил Шевченко.

Они также отметили, что у мужчины было окровавленное лицо, и у него возможно черепно-мозговая травма.

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