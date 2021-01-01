Участник Варшавского процесса о Бандере в суде: его признания поражают

Степан Бандера, в чью честь 1 января - в годовщину дня рождения главы ОУН - традиционно проводят в Киеве факельное шествие, называл свою революционную деятельность ради восстановления Украинского Государства в 30-х годах прошлого века исполнением долга.

Об этом лидер националистов заявлял во время судебного процесса в Варшаве в 1936 году, когда был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Об том пишет АрміяInform.

Варшавский процесс проходил после ареста Бандеры в 1934-м по обвинению в подготовке покушения на министра иностранных дел Польши Бронислава Перацкого - одного из главных организаторов политики "пацификации" в отношении украинцев на Галичине и Волыни.

Когда Степана Андреевича ввели в зал суда, подсудимые встали и приветствовали его традиционным возгласом "Слава Украине!".

"Ведет себя свободно, отвечает уравновешенным голосом. Мысли проявляет в ясной форме. Видно, что это интеллигентный человек. Его признания поражают", - рассказывал один из участников этого процесса.

Также он отметил, что целый зал с интересом следил за Бандерой во время суда.

"Чувствуется, что этот человек совершенно не похож на большинство подсудимых", - добавил участник Варшавского процесса.

Когда судьи обратились к Бандере с вопросом - признает ли он вину, будущий соавтор (вместе со своим братом Ярославом) Акта восстановления Украинского Государства ответил так: "Вины не чувствую. Свою революционную деятельность я считал только исполнением моего долга".

"Я сидел в тюрьмах "Свента Кшиж" возле Кельц, в Вронках возле Познани и в Бресте над Бугом до половины сентября 1939 года. Пять и четверть года я просидел в самых тяжелых тюрьмах Польши, из того большую часть - в строгой изоляции. За то время провел три голодовки - по 9, 13 и 16 дней. Одна из них совместно с другими украинскими политическими заключенными, а две - индивидуально во Львове и Бресте", - так вспоминал свое пребывание в неволе сам Степан Бандера.

Лидеру ОУН после этого довелось также два года просидеть в концлагере Заксенхаузен в бункере "Целленбау" в Германии (с начала 1942 года по август 1944 года).

Сегодня, 1 января 2021 года, исполняется 112 лет со дня рождения Бандеры, который был убит в октябре 1959 года в Мюнхене агент КГБ Богданом Сташинским выстрелом из специально изготовленного пистолета (стрелял ампулами с цианистым калием). Бандера похоронен на кладбище в Мюнхене в Германии.

Ранее мы писали о том, что всплыли шокирующие факты о детстве Бандеры - односельчане лидера ОУН рассказывали, как он вгонял иглы под ногти.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказал, как относится к Бандере.