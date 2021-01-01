Учасник Варшавського процесу про Бандеру в суді: його зізнання вражають

Степан Бандера, на чию честь 1 січня - у річницю дня народження голови ОУН - традиційно проводять в Києві смолоскипну ходу, називав свою революційну діяльність заради відновлення Української Держави в 30-х роках минулого століття виконанням обов'язку.

Про це лідер націоналістів заявляв під час судового процесу у Варшаві в 1936 році, коли був засуджений до смертної кари, заміненої довічним ув'язненням. Про це пише АрміяInform.

Варшавський процес проходив після арешту Бандери в 1934-му за звинуваченням у підготовці замаху на міністра закордонних справ Польщі Броніслава Перацького - одного з головних організаторів політики "пацифікації" щодо українців на Галичині та Волині.

Коли Степана Андрійовича ввели до зали суду, підсудні встали та вітали його традиційним окликом "Слава Україні!".

"Поводиться вільно, відповідає зрівноваженим голосом. Думки виявляє у ясній формі. Видно, що це інтелігентна людина. Його зізнання вражають", - розповідав один з учасників цього процесу.

Також він зазначив, що цілий зал з цікавістю стежив за Бандерою під час суду.

"Відчувається, що ця людина цілком не подібна до більшості підсудних", - додав учасник Варшавського процесу.

Коли судді звернулися до Бандери з питанням - чи визнає він провину, майбутній співавтор (разом зі своїм братом Ярославом) Акту відновлення Української Держави відповів так: "До вини не почуваюся. Свою революційну діяльність я вважав тільки сповненням мого обов'язку".

"Я сидів у в’язницях "Свєнти Кшиж" коло Кельц, у Вронках коло Познаня і в Берестю над Бугом до половини вересня 1939 року. П’ять і чверть року я просидів у найтяжчих в’язницях Польщі, з того більшу частину - в суворій ізоляції. За той час провів три голодівки - по 9, 13 і 16 днів. Одну з них спільно з іншими українськими політичними в’язнями, а дві - індивідуально у Львові й Бересті", - так згадував своє перебування в неволі сам Степан Бандера.

Лідеру ОУН після цього довелося також два роки просидіти в концтаборі Заксенхаузен в бункері "Целленбау" в Німеччині (від початку 1942 року по серпень 1944 року).

Сьогодні, 1 січня 2021 року, виповнюється 112 років з дня народження Бандери, який був убитий в жовтні 1959 року в Мюнхені агент КДБ Богданом Сташинським пострілом зі спеціально виготовленого пістолета (стріляв ампулами з ціаністим калієм). Бандеру поховано на кладовищі у Мюнхені в Німеччині.

Раніше ми писали про те, що спливли шокуючі факти про дитинство Бандери - односельці лідера ОУН розповідали, як він вганяв голки під нігті.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, як ставиться до Бандери.