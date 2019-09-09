Участник Танцев со звездами показал мускулистый торс в татуировках (видео)

Ведущий и ресторатор Даниэль Салем в своем выступлении вместе с Юлией Сахневич показал всю свою страсть, а также порадовал всех поклонниц шоу Танцы со звездами своим мускулистым торсом.

Данное выступление высоко оценили судьи и зрители проекта. Даниэль вместе с Юлией исполнили чувственный танец в стиле фристайл под композицию Гайтаны "Шаленій".

Судья Франциско Гомес отметил что пара выступила очень хорошо и подчеркнул, что две недели подряд так хорошо выступать - это редкость. Он также сказал, что у них сложилась замечательная пара.

Танцы со звездами 2019: Даниэль Салем продемонстрировал торс (видео: YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что третий выпуск танцевального шоу завершился 9 сентября. При этом все участники конкурса исполняли номера под музыку украинских исполнителей.

По результатам общего голосования три пары оказались в зоне риска: DZIDZIO и Яна Цибульская, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко а также Серега и Аделина Дели.

Мы также писали о том, что белорусский рэпер Серега покинул Танцы со звездами и попросил украинский паспорт. Пара Сергея Пархоменко и Аделины Дели набрала меньше всего голосов.

Ранее сообщалось о том, что Наталью Могилевскую после Танцев со звездами разнесли за странное поведение и излишний пафос во время прямого эфира.