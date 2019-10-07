Участник Танцев со звездами неожиданно решил покинуть шоу

В воскресенье, 6 октября, состоялся самый необычный выпуск шоу Танцы со звездами – 2019. Все участники проекта поменялись парами и жребий им пришлось бросать с помощью игры-аналога в "бутылочку". Также на седьмом выпуске шоу не выбирали пару, которая вылетает из проекта. А все полученные голоса от телезрителей будут суммированы и добавлены к результатам следующего эфира. В это воскресенье в зоне риска оказались Михаил Кукуюк и Елена Кравец.

На седьмом эфире Алексей Яровенко удивил своим внезапным признанием. Он сообщил, что готов был покинуть проект. Ему жребий выпал станцевать с Юлией Сахневич и пара исполнила трогательный медленный вальс под лирическую композицию Александра Пономарева "Варто чи ні". Перед выступлением белорусский актер назвал имя той, ради которой он его танцует.

Алексей Яровенко и Юлия Сахневич

"Моя жена – это смысл жизни. Оля, я очень тебя люблю, и этот танец посвящаю тебе", - сказал Яковенко.

Судьи в этот раз очень высоко оценили выступление Алексея Яковенко и похвалили его. Влад Яма отметил, что артист наконец расцвел в танце, а Екатерина Кухар сказала, что даже завидует его жене.

В конце эфира Яковенко ошарашил всех своим признанием, что до этого выступления он был настроен покинуть проект, но медленный вальс доказал ему, что он любит танцевать.

"Сразу после выступления я понял, что мне нравится выходить на паркет, и для меня это личный вызов – танцевать на высшем уровне. Тем более, на мне такая ответственность, я не хочу подвести свою партнершу Алену Шоптенко. Мы очень много работаем, и она много труда вкладывает в нашу пару", - признался Алексей после того, как огласили результаты эфира.

Алексей Яровенко и Юлия Сахневич (Видео: YouTube/Танцы со звездами)