Учасник Танців з зірками несподівано вирішив покинути шоу

У неділю, 6 жовтня, відбувся самий незвичайний випуск шоу Танці з зірками – 2019. Всі учасники проекту помінялися парами і жереб їм довелося кидати за допомогою гри-аналога в "пляшечку". Також на сьомому випуску шоу не вибирали пару, яка вилітає з проекту. А всі отримані голоси від телеглядачів будуть підсумовані та додані до результатів наступного ефіру. У неділю у зоні ризику опинилися Михайло Кукуюк і Олена Кравець.

На сьомому ефірі Олексій Яровенко здивував своїм раптовим зізнанням. Він повідомив, що готовий був покинути проект. Йому жереб випав станцювати з Юлією Сахневич і пара виконала зворушливий повільний вальс під ліричну пісню Олександра Пономарьова "Варто чи ні". Перед виступом білоруський актор назвав ім'я тієї, заради якої він танцює.

Олексій Яровенко і Юлія Сахневич

"Моя дружина – це сенс життя. Оля, я дуже тебе люблю, і цей танець присвячую тобі", - сказав Яковенко.

Судді в цей раз високо оцінили виступ Олексія Яковенко і похвалили його. Влад Яма зазначив, що артист нарешті розцвів у танці, а Катерина Кухар сказала, що навіть заздрить його дружині.

В кінці ефіру Яковенко ошелешив усіх своїм визнанням, що до цього виступу він був налаштований покинути проект, але повільний вальс довів йому, що він любить танцювати.

"Відразу після виступу я зрозумів, що мені подобається виходити на паркет, і для мене це особистий виклик – танцювати на вищому рівні. Тим більше, на мені така відповідальність, я не хочу підвести свою партнерку Олену Шоптенко. Ми дуже багато працюємо, і вона вкладає багато праці в нашу пару", - зізнався Олексій після того, як оголосили результати ефіру.

Олексій Яровенко і Юлія Сахневич (Відео: YouTube/Танці з зірками)