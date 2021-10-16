Участник шоу "Танцы со звездами" Артур Логай серьезно травмировал ногу и попал в больницу (фото)

Актер и участник шоу "Танцев звездами" Артур Логай травмировал ногу. В частности, у него рассечение ноги и врачи ему наложили несколько швов.
Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Instagram.
Так, актер показал фото, на котором запечатлен в больнице. На фотографии видно, что нога его перебинтована, ведь у него рассечение ноги и врачи наложили ему несколько швов. Травму Артур получил ночью.
"Я у мамы танцовщик. Теперь вы знаете, где я был ночью", - подписал фото актер.
Отмечается, что до того актер публиковал видео, как они с его партнершей Анной Карелиной тренировались на съемочной площадке.
Пока неизвестно, выйдет ли он на паркет шоу "Танцев со звездами".
Артур Логай с партнершей Анной Карелиной (instagram.com/logai.arthur)
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