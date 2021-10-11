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На "Танцах со звездами" певица Власова сделала неожиданное признание: слезы мешали говорить

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 08:35
На "Танцах со звездами" певица Власова сделала неожиданное признание: слезы мешали говорить Фото: Евгения Власова сделала признание на "Танцах со звездами" (tsn.ua)
Автор: Людмила Жукова

В новом выпуске шоу "Танцы со звездами" украинская певица Евгения Власова снова всех удивила. На этот раз своим откровенным признанием. Исполнительница рассказала, о чем больше всего жалеет в своей творческой карьере.

Об этом стало известно из свежего эпизода программы.

Напомним, что Власова ушла со сцены и возвращаться туда не планирует. Но на паркете "Танцев" артистка со слезами на глазах рассказала, что есть одна вещь, которую она не успела еще сделать. Певица в мечтах планирует устроить концертный тур.

"Единственное, о чем я жалею, чего у меня еще не было, так это концертный тур. Я сейчас готовлю свою сольную программу. А на "Танцах со звездами" я для того, чтобы себя возродить", - призналась Евгения.

Отметим, что старания Власовой на паркете очень заметны. С каждым прямым эфиром звезда показывает все лучшие и лучшие результаты.

"То, что я сегодня здесь, это все благодаря моей мечте. Пусть каждый вспомнит о своей детской мечте. Несмотря на ваше состояние, смело отправляйтесь за ней", - отметила исполнительница.

Евгения Власова и Макс Леонов в эфире шоу Танцы со звездами 8 сезон исполнили Венский вальс под песню Celine Dion – All by myself.

Как мы ранее писали, Илона Гвоздева резко ответила на оскорбления MELOVIN и его партнерши Елизаветы Русиной. Известная танцовщица заявила, что партнерше певца не хватает профессионализма.

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Танцы со звездами
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