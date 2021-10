На "Танцах со звездами" певица Власова сделала неожиданное признание: слезы мешали говорить

Напомним, что Власова ушла со сцены и возвращаться туда не планирует. Но на паркете "Танцев" артистка со слезами на глазах рассказала, что есть одна вещь, которую она не успела еще сделать. Певица в мечтах планирует устроить концертный тур.

"Единственное, о чем я жалею, чего у меня еще не было, так это концертный тур. Я сейчас готовлю свою сольную программу. А на "Танцах со звездами" я для того, чтобы себя возродить", - призналась Евгения.

Отметим, что старания Власовой на паркете очень заметны. С каждым прямым эфиром звезда показывает все лучшие и лучшие результаты.

"То, что я сегодня здесь, это все благодаря моей мечте. Пусть каждый вспомнит о своей детской мечте. Несмотря на ваше состояние, смело отправляйтесь за ней", - отметила исполнительница.

Евгения Власова и Макс Леонов в эфире шоу Танцы со звездами 8 сезон исполнили Венский вальс под песню Celine Dion – All by myself.