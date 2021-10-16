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Учасник шоу" Танці з зірками" Артур Логай серйозно травмував ногу та потрапив до лікарні (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Актор та учасник шоу "Танців зірками" Артур Логай травмував ногу. Зокрема, у нього розсічення ноги та лікарі йому наклали кілька швів.

Про це знаменитість розповів на своїй сторінці в Instagram.

Так, актор показав фото, на якому зображений в лікарні. На світлині видно, що нога його перебинтована, адже у нього розсічення ноги і лікарі наклали йому декілька швів. Травму Артур отримав вночі.

"Я у мами танцівник. Тепер ви знаєте, де я був вночі", - підписав фото актор.

Зазначається, що до того актор публікував відео, як вони з його партнеркою Анною Кареліною тренувалися на знімальному майданчику.

Наразі невідомо, чи вийде він на паркет шоу "Танців з зірками".

Артур Логай з "Танців з зірками" серйозно травмував ногу (фото: instagram.com/logai.arthur)

Артур Логай з партнеркою Анною Кареліною (instagram.com/logai.arthur)

Раніше ми повідомляли, що учасник шоу" Танці з зірками" Максим Леонов потрапив у ДТП.

Також ми писали, що на "Танцях з зірками" співачка Власова зробила несподіване зізнання.

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