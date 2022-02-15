Участник KALUSH гастролировал в России? Есть ответ самого артиста (видео)

Новый скандал?

Нужно сказать, что такие упреки в интернете в адрес артистов посыпались через несколько часов после громкого скандала победительницей Нацотбора на Евровидение 2022 Алиной Паш из-за ее поездки в оккупированный Крым и подделанной справкой от пограничников о якобы легальном пресечении админграницы.

И вот казалось, что не может быть большего конфуза с общественным вещателем и организатором отбора "Суспільним", который "проморгал" посещение одного из артистов временно захваченного Россией АРК, что является нарушением правил на участие в конкурсе. Но сегодня стали появляться в сети публикации о KALUSH Orchestra.

В чем упрекают "Калушей"

Так, на пабликах показали фото одного из вокалистов коллектива Тимофея Музычука на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве, якобы сделанное музыкантом в 2015 году и размещенном на его профиле в "ВКонтакте".

Участника KALUSH Orchestra Тимофея Музычука в сети обвинили в поездке в Россию в 2015-м (фото: скриншот)

Ответ KALUSH Orchestra с развенчанием фейка

Однако оказалось, что такая поездка в столицу РФ была еще перед нападением страны-агрессора на Украину - а именно в 2013-м.

Об этом фронтмен KALUSH Orchestra Олег Псюк вместе с самим Тимофеем записали на видео объяснение в Instagram группы в stories.

"Говорят, что наш участник группы был в России. Интересно, что же это - правда или неправда?.. Слышишь, Тим, что ты, где ты там был?" - обратился лидер коллектива к их мультиинструменталисту.

"В 2013 году я действительно был в России на концерте Михаила Поплавского. Как массовка - просто хлопал, не выступал. И в этом же году, в 2013-м, выступал в Краснодаре. После 2013-го в России вообще не был", - подчеркивает Музычук.

KALUSH Orchestra отреагировали на скандал (фото: скрин instagram.com/stories/kalush.official)

При этом Псюк с иронией добавил, что он благодарен всем тем, кто старается "копать" под группу и выискивать на них компромат... и призвал энтузиастов лучше разыскать его пропавшего ранее пса Рекса. Мол, за это он будет очень признателен.

Видео развенчания KALUSH Orchestra мифа о поездке их участника в РФ после начала войны и оккупации части территории страны можно посмотреть по этой ссылке.

Ответ KALUSH Orchestra на историю с поездкой участника в Россию (фото: скрин instagram.com/stories/kalush.official)