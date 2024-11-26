Участница "Холостяка" с Тереном попала в скандал из-за "тусовок" с россиянками

Участница "Холостяка-13" с Александром Тереном, блогер Елизавета Луцюк, засветилась с россиянками во время полномасштабной войны и попала в скандал.

В сети обратили внимание на публикацию 2023 года, где были отмечены профили двух российских моделей.

Это вызвало возмущение, поскольку 21-летняя Луцюк, хоть и покинула шоу в четвертом выпуске, пришла на сезон с мужем, который потерял ноги, защищая страну.

"Одна из участниц проекта "Холостяк", где главным героем является ветеран войны, дружит и тусит с россиянками во время полномасштабного вторжения. Вот тебе и сезон об искренности и социальной миссии. Я ей написала коммент. И она, конечно, за секунду его стерла", - возмутилась юзерка.

Елизавета Луцюк с Александром Тереном (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Впрочем, девушка успела сделать скриншот с текстом, адресованным Лизе.

"Я извиняюсь, а вам как окей было тусить с россиянками во время полномасштабного вторжения и при этом идти на проект к ветерану, который из-за тех же россиян потерял две ноги? Лицемерие и низость высшего уровня просто. СТБ, а вы уже в таком «социальном» сезоне могли бы лучше проверять людей. Потому что здесь даже осинтером не надо быть", - написала она.

Скриншот

Отметим, что в "шапке" профиля моделей из страны-агрессорки, с которыми "тусила" Луцюк в Турции, указано, что они проживают в Москве.

Скриншот

После "слива" экс-участница "Холостяка" поспешила удалить скандальный пост, однако украинцы это не оставили просто так и пошли на страницу СТБ, чтобы выразить в комментариях свое недовольство ситуацией.

"А нормально брать на шоу девушку, которая тусит с русскими", "Не удивлюсь, если она еще ракеты наводит", "Тусила с русскими во время полномасштабного вторжения, а потом все почистила и удаляет у себя на странице комментарии. "Классную" участницу выбрали СТБ", "Ах если бы думала она своими куриными мозгами, а ей байдже очевидно было, россияне или нет. Бизнес", - пишут в комментариях под постами канала.

Елизавета Луцюк (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Что известно о Елизавете Луцюк

21-летняя девушка родом из Хмельницкого, называет себя "моделью с чувством юмора", обеспечивает себя с 16 лет. Занимается танцами, вокалом, диджеингом. В описании к профилю девушки указано, что она мечтает о настоящей любви и готова на все, что позволит ей совесть.

Елизавета Луцюк (фото: instagram.com/eellizabbeth)

Контент-мейкер покинула шоу "Холостяк" после четвертого выпуска. Она делилась, что опыт участия в проекте был для нее очень ценным и полным ярких эмоций и ощущениях.

"На моей последней церемонии роз я действительно почувствовала боль, которая очень видна по моим глазам. Я была всегда искренней и настоящей, поэтому было очень обидно, что на этот раз тоже не сложилось. Но такое происходит, это нормально когда у вас не возникает коннект, поэтому я продолжаю дальше развиваться, счастливо жить жизнь и, конечно, давать возможность себе влюбляться и строить новые отношения", - отметила участница.