Учасниця "Холостяка" зізналася, чому наважилася піти на шоу

28-річна дівчина зізналася, що ніколи не мріяла брати участь у подібному проекті, де треба буде проявляти себе та показувати почуття.

"Я завжди жила "за стандартами": навчання, університет, перша робота офіціанткою, паралельно - репетитором, кар'єрне зростання, посада в Міністерстві освіти. І якось не вірилося, що мене колись покажуть по телевізору, тим більше у такому форматі, де треба буде відкривати свою душу", - чесно зізналася вона.

Потім Бєлєнь розповіла, як вона заповнила заявку для участі у шоу. Це сталося випадково: коли вона їхала в автобусі "Берлін-Київ", її сестра написала їй, що відкрили реєстрацію на новий сезон "Холостяка". Дівчина вирішила заповнити анкету, а коли намагалася надіслати її, система видала помилку.

"Подумала: ну, не судилося, і забула про це", - згадує Бєлєнь.

Однак незабаром їй прийшло смс, що її анкету таки прийняли, і дівчину запросили на кастинг.

"Мої емоції тоді складно описати. Це було несподівано і, чесно кажучи, зовсім не вчасно. Я не була в кращій формі ні фізично, ні морально, я не готувалася. Але згадала фразу з книги: "Пливи за течією, а не проти її". Тож вирішила спробувати", - згадує волонтер.

Далі вона розповіла, що мало не запізнилася на кастинг і тоді теж сумнівалася у своїх силах, оскільки інші дівчата мали яскравіші історії з життя. Проте обрали саме Інну.

"Тож навіть якщо здається, що міг бути найкращий час чи найкращі обставини, пам'ятайте: все відбувається саме тоді, коли потрібно", - підсумувала вона.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Дівчині 28 років, вона із Харкова. Має свій бізнес, а також активно займається волонтерством.

Мрія Інни - щоб винайшли ліки від синдрому Дауна.

Дівчина зненацька з'явилася у другому випуску, пропустивши першу вечірку та церемонію троянд, бо відвозила на передову машину.

Ветеран висловив свою повагу до вчинку Інни та дозволив їй приєднатися до проекту пізніше. Терен зустрів її на Центральному вокзалі столиці та відвіз до будинку, де мешкають усі учасниці проекту.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)