Участница "Холостяка" призналась, почему решилась пойти на шоу

28-летняя девушка призналась, что никогда не мечтала участвовать в подобном проекте, где нужно будет проявлять себя и показывать чувства.

"Я всегда жила "по стандартам": обучение, университет, первая работа официанткой, параллельно - репетитором, карьерный рост, должность в Министерстве образования. И как-то не верилось, что меня когда-нибудь покажут по телевизору, тем более в таком формате, где нужно будет открывать свою душу", - честно призналась она.

Затем Белень рассказала, как она заполнила заявку для участия в шоу. Это случилось совершенно случайно: когда она ехала в автобусе "Берлин-Киев", ее сестра написала ей, что открыли регистрацию на новый сезон "Холостяка". Девушка решила заполнить анкету, а когда пыталась отправить ее, система выдала ошибку.

"Подумала: ну, не суждено, и забыла об этом", - вспоминает Белень.

Однако вскоре ей пришло смс, что ее анкету все-таки приняли, и девушку пригласили на кастинг.

"Мои эмоции тогда сложно описать. Это было неожиданно и, честно говоря, совсем не ко времени. Я не была в лучшей форме ни физически, ни морально, я не готовилась. Но вспомнила фразу из книги: "Плыви по течению, а не против нее". Так что решила попробовать", - вспоминает волонтер.

Далее она рассказала, что чуть не опоздала на кастинг и тогда тоже сомневалась в своих силах, так как у других девушек были более яркие истории из жизни. Но, тем не менее, выбрали именно Инну.

"Так что даже если кажется, что могло быть лучшее время или лучшие обстоятельства, помните: все происходит именно тогда, когда нужно", - подытожила она.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Что известно про Инну Белень

Девушке 28 лет, она из Харькова. У нее есть свой бизнес, а также она активно занимается волонтерством.

Мечта Инны - чтобы изобрели лекарство от синдрома Дауна.

Девушка неожиданно появилась во втором выпуске, пропустив первую вечеринку и церемонию роз, так как отвозила на передовую машину.

Ветеран выразил свое уважение к поступку Инны и позволил ей присоединиться к проекту позже. Терен встретил ее на Центральном вокзале столицы и отвез в дом, где живут все участницы проекта.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)