Учасниця "Холостяка", яка пішла з шоу просто під час побачення, зізналася, що думає про Терена

У другому випуску "Холостяка" Терен запросив Аліну та Лізу на побачення. Спочатку вони грали в гольф, а потім багато говорили. І вже під час побачення головний герой на мить залишив дівчат, аби повернутися до них з трояндою. Він приніс усього одну квітку, а тому учасниці розуміли, що одній з них доведеться прощатися з "Холостяком".

І виявилося, що Терен не дав троянду Аліні. Він зазначив, що дівчина, на його думку, говорила лише про власні інтереси та нібито не цікавилася його захопленнями. За словами сомельє, вона на це не образилася.

Аліна та "Холостяк" (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

"Важливо, що Олександр був чесним зі мною. У подібних ситуаціях найгірше - це коли хтось створює ілюзії, витрачає твій час і не дає ясності в намірах. Коли людина прямо говорить, що не відчуває тієї самої іскри, ти почуваєшся вільною і можеш сфокусуватися на пошуку справжнього кохання. Я вдячна за його відвертість - це був для мене знак поваги", - пояснила Аліна.

Нині ж дівчина зазначає, що нічого не хотіла би змінити, навіть якби мала таку можливість. На реаліті Аліна "залишалася собою, була відвертою і щирою".

Аліна з "Холостяка" (фото: instagram.com/alina_pukhalska)

"Вважаю, що дуже важливо вміти бути чесною з собою і людиною поруч. Якщо у відносинах потрібно щось змінювати або приховувати, щоб сподобатися, це може стати пасткою. Моя мета була показати, хто я є насправді, і я досягла її, тому не шкодую ні про що", - запевнила вона.

"Я не можу назвати це помилкою, адже кожна людина має право на власний вибір, який підказує їй інтуїція. Ми всі - люди, і часом нам доводиться приймати складні і навіть дивні рішення, керуючись емоціями, а не логікою. Він обрав той шлях, який здався йому правильним, і я поважаю його вибір", - також розповіла сомельє.