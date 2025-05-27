Учасники Нацвідбору на "Євробачення-2025" дадуть перший сольний концерт: дата

Подія відбудеться в неділю, 1 червня, в Caribbean Club. Початок концерту о 19:00.

"1 червня на вас чекає справжня музична феєрія, розмаїття стилів та яскравий перформанс, а також спеціальні гості. І найважливіша складова - це збір для нашої армії, тому що саме з благодійної складової і почався шлях Future Culture і це залишається в ДНК гурту", - йдеться в повідомленні.

Разом із фондом Олексія Сидоренка гурт відкрив збір на РЕБи "Писець" для 25-ї Окремої Повітрянодесантної Бригади. Сума, яку необхідно зібрати - 240 тисяч гривень.

Як спеціальні гості виступлять SESTRA BLYZNYUCHKA, PSIONIC ARC, Oi FUSK.

Квитки на концерт Future Culture можна купити на сайтах Caribbean Club і Сoncert.ua.

Future Culture (фото надано музикантами)

Що відомо про Future Culture

Future Culture - це гурт, заснований у Києві. Він почав свій шлях з імпровізованого виступу в парку Шевченка влітку 2022 року, збираючи кошти для ЗСУ.

На вокалі - Дар'я Ремез та Олексій Боднар, на барабанах - Андрій Литвиненко, на бас-гітарі - Олексій Руденко, а на гітарі - Андрій Шулаков.

Музика Future Culture - це ф'южн, де є елементи r'n'b, хіп-хопу, джазу, фанку, неосоулу, драм-н-бейсу тощо. Кожен виступ гурту - це не просто виконання, а живий процес з імпровізаціями, які народжуються прямо на сцені.

У 2025 році Future Culture випустила дебютний трек "Waste My Time", з яким виступила на Нацвідборі на "Євробачення-2025".

Як зазначали музиканти, ця композиція народилася в момент повного розслаблення, у домашньому затишку. Її суть проста і глибока: час, проведений із близькою людиною, ніколи не може бути втрачений.