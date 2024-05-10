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Учасники гурту Tember Blanche зіграли камерне весілля у незвичайних костюмах (фото)

Tember Blanche (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Учасники гурту Tember Blanche Олександра Ганапольска та Владислав Лагода офіційно стали чоловіком та дружиною. Вони зіграли камерне весілля, радісна подія відбулася 9 травня.

Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомили представники гурту.

Як проходило весілля

На оригінальне весілля музикантів були запрошені фанати, які брали участь у "Весільному зборі" та виграли у конкурсі.

Напередодні події гурт вигадав благодійну ініціативу. Музиканти збирали гроші на ППО, а донатери могли виграти можливість прийти до них на весілля.

Музиканти з гурту Tember Blanche одружилися (скріншот)

Для святкування весілля артисти обрали незвичайні костюми. Наречений приміряв смугасті штани та кеди.

Весілля учасників гурту Tember Blanche (фото: прес-служба музикантів)

А співачка була в оригінальній білій сукні. Свої "луки" молодята доповнили вінтажними жакетами з квітами. 

Tember Blanche (фото: прес-служба музикантів)

Ведучими весілля стали Олександр Колмен та Павло Гоц (соліст гурту NAZVA). Саме він проголосив пару чоловіком і дружиною.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Монатіка зупинили працівники ТЦК.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Jerry Heil та alyona alyona чесно сказали, що думають про Євробачення.

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