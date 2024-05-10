Учасники гурту Tember Blanche зіграли камерне весілля у незвичайних костюмах (фото)

Учасники гурту Tember Blanche Олександра Ганапольска та Владислав Лагода офіційно стали чоловіком та дружиною. Вони зіграли камерне весілля, радісна подія відбулася 9 травня.
Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомили представники гурту.
На оригінальне весілля музикантів були запрошені фанати, які брали участь у "Весільному зборі" та виграли у конкурсі.
Напередодні події гурт вигадав благодійну ініціативу. Музиканти збирали гроші на ППО, а донатери могли виграти можливість прийти до них на весілля.
Музиканти з гурту Tember Blanche одружилися (скріншот)
Для святкування весілля артисти обрали незвичайні костюми. Наречений приміряв смугасті штани та кеди.
Весілля учасників гурту Tember Blanche (фото: прес-служба музикантів)
А співачка була в оригінальній білій сукні. Свої "луки" молодята доповнили вінтажними жакетами з квітами.
Tember Blanche (фото: прес-служба музикантів)
Ведучими весілля стали Олександр Колмен та Павло Гоц (соліст гурту NAZVA). Саме він проголосив пару чоловіком і дружиною.
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