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Учасник відомого українського рок-гурту воює за росіян: що відомо

Український музикант воює за Росію (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У мережі з'явилося відео з колишнім учасником відомої рок-групи ТіФ з Луганську. На кадрах відео показаний Роман Кравчук, який передає привіт своїм фанатам. Він вдягнений у військову форму, але не українську.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у соціальній мережі Х.

Група "ТіФ" була колись дуже відомою у Луганську. Вона проіснувала до повномасштабної війни понад 20 років, гриміла серед неформалів і кожен з них в області знав напам'ять стільки пісень, що вистачило б на цілий триб'ют.

Перший альбом "Сабантуй" вони випустили 1989 року. Відтоді - світ побачило ще 6 альбомів. До 24 лютого 2022 року вони активно виступали у Луганську та навіть встигли записати новий альбом.

Відомо, що Сергій Седашов (вокаліст) зараз живе у Луганську. Сергій Гарбуз (ударник) - виїхав за кордон до повномасштабного вторгнення і підтримує Україну.

Роман Кравчук (фото зі сторінки гурту у facebook)

А ось бас-гітарист Роман Кравчук якось опинився в армії РФ. Не виключено, що там він опинився не з власної волі, бо з 2014 року він підтримував Україну та по деяким даним, жив в Києві.

Роман Кравчук (фото зі сторінки гурту у facebook)

"Був колись у Луганську відомий за межами Луганської області панк гурт "Тіф". Бас-гітарист цього гурту - Роман Кравчук виїхав кудись з Луганська ще до 2014-го року, та займав проукраїнську позицію. Але у 2022-му з'явилося відео де він воює на боці росіян", - так підписав автор відео з Кравчуком.

На відео Кравчук передає привіт своїм фанам та каже, що хоче, щоб скоріш закінчилася війна.

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