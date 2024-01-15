Участник известной украинской рок-группы воюет за россиян: что известно

Группа "ТиФ" была когда-то очень известна в Луганске. Она просуществовала до полномасштабной войны более 20 лет, гремела среди неформалов и каждый из них в области знал наизусть столько песен, что хватило бы на целый трибьют.

Первый альбом "Сабантуй" они выпустили в 1989 году. С тех пор мир увидело еще 6 альбомов. До 24 февраля 2022 они активно выступали в Луганске и даже успели записать новый альбом.

Известно, что Сергей Седашов (вокалист) живет в Луганске. Сергей Гарбуз (ударник) - уехал за границу до полномасштабного вторжения и поддерживает Украину.

Роман Кравчук (фото со страницы группы в facebook)

А вот бас-гитарист Роман Кравчук каким-то образом оказался в армии РФ. Не исключено, что там он оказался не по своей воле, потому что с 2014 года он поддерживал Украину и, по некоторым данным, жил в Киеве.

Роман Кравчук (фото со страницы группы в facebook)

"Был когда-то в Луганске известная за пределами Луганской области панк группа "Тиф". Бас-гитарист этой группы - Роман Кравчук выехал куда-то из Луганска еще до 2014 года, и занимал проукраинскую позицию. Но в 2022-м появилось видео где он воюет на стороне россиян", – так подписал автор видео с Кравчуком.

На видео Кравчук передает привет своим фанам и говорит, что хочет, чтобы скорей закончилась война.