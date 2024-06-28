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Участник популярной группы встал на защиту Украины: "Уже второй месяц я в ВСУ"

Пятница 28 июня 2024 16:37
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Участник популярной группы встал на защиту Украины: "Уже второй месяц я в ВСУ" Дмитрий Мазуряк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Cопилкарь из группы Kazka Дмитрий Мазуряк отправился на войну. Он решил защищать Украину на фронте и уже прошел обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым музыкант поделился в Instagram.

Так Мазуряк поздравил украинцев с Днем Конституции, а также признался, что еще 2 месяца назад он пошел служить. Артист отметил, что это его обязанность.

Участник популярной группы встал на защиту Украины: &quot;Уже второй месяц я в ВСУ&quot;Музыкант из группы Kazka (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

"С Днем Конституции. Статья 65. Конституции Украины: Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом", - написал сопилкарь.

"Так что живу как книга пишет. Уже второй месяц я в Вооруженных Силах Украины. Прошел обучение. О службе чуть позже", - добавил он.

Музыкат также отметил, что пока не знает, сможет ли он выступать с группой на концертах. Мазуряк "ничего не может обещать". Впрочем, он думает, что точно увидится с фанами.

Участник популярной группы встал на защиту Украины: &quot;Уже второй месяц я в ВСУ&quot;

Дмитрий Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

"Служу Украинскому народу!" - резюмировал сопилкарь.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны благодарят Мазуряка за его решение. Также пользователи пишут:

  • "Бережи себе! Велика шана тобі!"
  • "Дмитро... Захисту небесного і твоїми янголами-охоронцями! Дякую за захист!"
  • "Діма, хай Бог тобі помагає! Бережи себе!"
  • "Дуже пишаюсь тобою, друже!"
  • "Вогонь запеклих не пече".

Кто такой Дмитрий Мазуряк

Музыканту 26 лет он родился в Черновицкой области. Он играет на более чем 30 музыкальных инструментах.

В группу Kazka Мазуряк пришел в 2018 году. Также он собирает редкие народные музыкальные инструменты.

Участник популярной группы встал на защиту Украины: &quot;Уже второй месяц я в ВСУ&quot;

Дмитрий Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)

Кстати, недавно мы уже рассказывали, что Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов.

Кроме того, ранее стало известно, что Остапчук попал в скандал из-за ТЦК и "отмазывания" от службы.

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