Участник популярной группы встал на защиту Украины: "Уже второй месяц я в ВСУ"
Cопилкарь из группы Kazka Дмитрий Мазуряк отправился на войну. Он решил защищать Украину на фронте и уже прошел обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым музыкант поделился в Instagram.
Так Мазуряк поздравил украинцев с Днем Конституции, а также признался, что еще 2 месяца назад он пошел служить. Артист отметил, что это его обязанность.
Музыкант из группы Kazka (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)
"С Днем Конституции. Статья 65. Конституции Украины: Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом", - написал сопилкарь.
"Так что живу как книга пишет. Уже второй месяц я в Вооруженных Силах Украины. Прошел обучение. О службе чуть позже", - добавил он.
Музыкат также отметил, что пока не знает, сможет ли он выступать с группой на концертах. Мазуряк "ничего не может обещать". Впрочем, он думает, что точно увидится с фанами.
Дмитрий Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)
"Служу Украинскому народу!" - резюмировал сопилкарь.
Как реагирует сеть
В комментариях фаны благодарят Мазуряка за его решение. Также пользователи пишут:
- "Бережи себе! Велика шана тобі!"
- "Дмитро... Захисту небесного і твоїми янголами-охоронцями! Дякую за захист!"
- "Діма, хай Бог тобі помагає! Бережи себе!"
- "Дуже пишаюсь тобою, друже!"
- "Вогонь запеклих не пече".
Кто такой Дмитрий Мазуряк
Музыканту 26 лет он родился в Черновицкой области. Он играет на более чем 30 музыкальных инструментах.
В группу Kazka Мазуряк пришел в 2018 году. Также он собирает редкие народные музыкальные инструменты.
Дмитрий Мазуряк (фото: instagram.com/dmytro_mazuriak)
Кстати, недавно мы уже рассказывали, что Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов.
Кроме того, ранее стало известно, что Остапчук попал в скандал из-за ТЦК и "отмазывания" от службы.