Как убрать запах бензина с рук, авто и одежды: самые простые и доступные способы

Сначала нужно найти источник запаха. Не будет толку, если вы капнули топливом где-то в багажнике и пытаетесь устранить запах в салоне. Поищите пятно и нейтрализуйте его.

Можно сделать влажную чистку салона или помыть специальным автомобильным шампунем. Или загоните машину на автомойку и доверьте процесс профессионалам.

Какие средства помогают убрать запах бензина

Раствор пищевой соды

Этот старый и проверенный способ прекрасно убирает запах бензина. Нужно смешать в равных пропорциях пищевую соду, столовый уксус и теплую воду. У вас должна получиться шипучая смесь, которой нужно промочить тряпку и тщательно затереть проблемное место.

Кофе

Возьмите молотый кофе и протрите им пятно от топлива. В кофе содержатся масла, которые быстро впитывают все посторонние запахи.

Моющее средство

Бензин - это химический масляный продукт. Чтобы избавиться от пятен, можно использовать для удаления обычное средство для мытья посуды. Любое средство для мытья посуды имеет в своем составе особую химическую формулу, которая расщепляет все жиры. Кроме того, моющее средство содержит ароматизаторы, которые помогают убрать запах.

Столовый уксус

Возьмите уксус и перелейте его в обычную пластиковую бутылку с распылителем. Далее обработайте места загрязнения, если это коврики - вытаскивайте их из машины. После этой процедуры автомобиль нужно тщательно проветривать около суток.