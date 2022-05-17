Як прибрати запах бензину з рук, авто та одягу: найпростіші і доступні способи

Спочатку потрібно знайти джерело запаху. Не буде толку, якщо ви капнули паливом десь в багажнику і намагаєтеся усунути запах в салоні. Пошукайте пляму і нейтралізуйте його.

Можна зробити вологе чищення салону або помити спеціальним автомобільним шампунем. Або заженете машину на автомийку і довірте процес професіоналам.

Які засоби допомагають прибрати запах бензину

Розчин харчової соди

Цей старий і перевірений спосіб прекрасно прибирає запах бензину. Потрібно змішати в рівних пропорціях харчову соду, столовий оцет і теплу воду. У вас повинна вийти шипуча суміш, якої потрібно промочити ганчірку і ретельно затерти проблемне місце.

Кава

Візьміть мелену каву і протріть їм пляму від палива. У каві містяться масла, які швидко вбирають всі сторонні запахи.

Миючий засіб

Бензин - це хімічний масляний продукт. Щоб позбутися від плям, можна використовувати для видалення звичайний засіб для миття посуду. Будь-який засіб для миття посуду має у своєму складі особливу хімічну формулу, яка розщеплює всі жири. Крім того, миючий засіб містить ароматизатори, які допомагають прибрати запах.

Столовий оцет

Візьміть оцет і перелийте його у звичайну пластикову пляшку з розпилювачем. Далі обробіть місця забруднення, якщо це килимки - витягуйте їх з машини. Після цієї процедури автомобіль потрібно ретельно провітрювати близько доби.