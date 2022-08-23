Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля: понадобится минимум затрат и времени

Лобовое стекло является главным препятствием для встречного ветра, дующего в лицо водителю. Оно также является защитой от атмосферных осадков, однако главная его функция - обеспечение качественного осмотра для водителя транспортного средства. Качество видимости зависит от количества дефектов и царапин на лобовом стекле. Сделать стекло идеальным поможет полировка.

Как легко и экономно отполировать лобовое стекло - читайте ниже .

В частности, отсутствие загрязнений на стекле и царапин способствует улучшению осмотра и снижению риска дорожно-транспортного происшествия.

Поверхность лобного можно отполировать. Для этого необязательно пользоваться услугами профессионалов и применять дорогостоящие приспособления.

Каждый водитель сможет это сделать, если будет придерживаться нескольких простых правил.

Полировальная машинка для такого способа не понадобится. А вот без полироли не обойтись. Отметим, что это такое средство, которое нужно для того, чтобы сделать поверхность блестящей.

Важно выбрать продукцию, которая предназначена для возвращения блеска именно стеклу.

Также стоит отметить, что наносить жидкость на поверхность можно далеко не любым куском ткани. Подойдут только специальные салфетки для полировки.

Что нужно сделать

Сначала нужно налить небольшой объем полироли на салфетку. Этим материалом надо аккуратно "пройтись" по лобовому стеклу машины. Причем как с внешней стороны, так и со стороны салона.

После того нужно подождать несколько минут. Масса должна засохнуть и перестать быть блестящей.

Далее нужно взять вторую салфетку для полировки и снять массу, находится на стеклянной поверхности.

В результате на стекле появится блеск, и устранятся царапины.