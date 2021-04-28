Прибрали російський прапор: у Польщі судді принизили чемпіонку світу з РФ
У Польщі на матчі за світову корону з шашок-100 стався великий скандал. Річ у тім, що організатор матчу Яцек Павліцкі прямо під час гри між росіянкою Тамарою Тансиккужиною і полькою Наталією Садовською прибрав зі столу прапор Росії і табличку із зображенням російського триколора.
Відео цього моменту з'явилося в YouTube.
Гра між росіянкою Тамарою Тансиккужиною і полькою Наталією Садовською (відео: YouTube)
Варто зазначити, що Павліцкі зробив це не просто так. Спортивний арбітражний суд в Лозанні постановив, що спортсменам з Росії на два роки забороняється виступати під прапором країни через великі порушення антидопінгового законодавства. Також в їх честь заборонено включати гімн РФ.
Російська сторона висловила сильне обурення щодо даного інциденту.
Тансиккужина є чинною чемпіонкою світу. На її рахунку шість перемог на світовій першості. Матч проходить в дев'ять раундів, в кожному розігрується 12 очок. Переможе та спортсменка, яка першою набере 54 очки. Поки що веде польська спортсменка.
Нагадаємо, в ООН рознесли Росію за етноцид корінних народів. Через внутрішню політику РФ деякі корінні народи на території цієї держави опинилися на межі зникнення.
Ми також писали про те, що Google назвав борщ російським блюдом. Після цього розгорівся скандал.