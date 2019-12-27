Уборка здорового человека: Супрун дала неожиданный совет о чистоте

Уляна Супрун рассказала, насколько важно наводить порядок в квартирах перед праздниками и дала совет всем украинцам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что традиция обязательно наводить порядки перед праздниками – весьма противоречивая, так как с одной стороны уборка – это важно, а с другой – это стресс, так как не всегда получается достичь идеальной чистоты.

Преимущества уборки в доме перед праздниками:

Психическому здоровью вредит чрезмерная стимуляция органов чувств зрелищем разбросанных вещей, запахами на кухне с грязной посудой, заляпанной сантехникой, грязью, которая ощущается под ногами.

Людям с астмой убирать в квартире принципиально важно. Главное в уборке – предотвратить появление плесени, мошек. Обязательна влажная уборка и вентиляция.

Беспорядок является источником стресса, но больше для женщин, чем для мужчин.

Компульсивное накопление вещей или силигомания – это ментальное расстройство. Такие люди загромождают жилье вещами, хламом, остатками пищи, сувенирами. Часто у таких людей есть и другие расстройства – неконтролируемое переедание и избыточный вес, неспособность справиться с эмоциями.

Захламленная кухня заставляет делать нездоровый выбор, есть больше печенек и не осознавать это.

"Теория разбитых окон". Согласно ей упорядоченность и чистота, уменьшают количество преступлений.

Однако Супрун призвала не торопиться из последних сил кидаться наводить порядок, так как во всем нужен баланс, осознанность и здравый смысл. Она объяснила, что домашняя работа составляет значительную долю физической усталости, особенно у женщин и людей старшего возраста. Но при этом уборка не является достаточным уровнем физической активности, чтобы заменить ею спорт.

Уборка в доме (pixabay.com)

Когда убирать не стоит:

Не стоит сваливать всю уборку только на женщин, так как перегрузка домашней работой связана с возросшими рисками развития ментальных расстройств.

Постоянный контакт с моющими средствами приводит к ускоренному развитию болезней легких. При чем чаще они поражают именно женщин, а не мужчин.

Дети, чьи матери во время беременности занимались уборкой, больше рискуют получить пороки развития.

Определенный хаос, когда все валяется неизвестно где, и тем самым нарушает правила – делает нас более креативными. Комната подростка, в которой негде пройти, может сделать из него второго Дали.

Абсолютная стерильность вредит детям. Заводить грызунов и тараканов не стоит, но полная стерильность вредит иммунной системе маленьких детей. У них может развиться аллергия или астма. Иммунная система должна пройти обучение на бактерии.

"Вообще, лучшая среда для формирования иммунной системы малыша – это ферма. Но если вы живете на Сихове или Салтовке, не беда. Просто держите животного и не заморачивайтесь чрезмерной уборкой", - пошутила Супрун.

Средства для уборки с биоцидами увеличивают риск развития рака щитовидной железы на 65%. Стоит быть аккуратнее с моющими средствами, особенно тем, у кого астма.

Выбрасывать вещи, принимать решения, если не они приносят радость и удовольствие, грустно расставаться с воспоминаниями - дело эмоционально изнурительное. Поэтому действительно, если вы не в настроении принимать неочевидные решения в течение нескольких часов, то не заставляйте себя. Подождите момент, когда выбросить несколько коробок хлама будет облегчением.

Безудержное желание все упорядочить, уничтожить микробы - одно из возможных проявлений обсессивно-компульсивного расстройства. Этот тот случай, когда нечего радоваться отсутствию пыли на полках.

Уляна Супрун призвала задуматься, насколько важна упорядоченность в доме и как вы себя чувствуете в беспорядке и в идеальном порядке. Она посоветовала составить комфортный план уборки и посоветовала не тратить на это весь выходной день, а делать понемногу ежедневно.

Если состояние, когда об уборке думать не хочется, затянулось, то стоит начать с малых шагов и написать для себя перечень дел.

"Чтобы меньше убирать, следует стремиться как минимум к трем вещам: не захламливать дом лишним, убирать по мере появления беспорядка, хорошо организовывать пространство. Не покупать вещи, которые не очень нужны, перепродавать или отдавать ненужное сразу, а не годы спустя, дать вещам постоянное место жительство", - добавила Супрун.

Также она посоветовала не сваливать уборку на кого-то одного, а убирать всей семьей, так как совместная работа объединяет людей и может считаться совместно проведенным временем без смартофонов.