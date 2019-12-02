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Вбивство сина Соболєва в Києві: з'явилася інформація про матір хлопчика

STYLERЖиття    02.12.2019 - 18:37
Вбивство сина Соболєва в Києві: з'явилася інформація про матір хлопчика
Вбивство сина Соболєва (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли подробиці про походження дружини Соболєва

Поліція затримала підозрюваних у замаху на В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його син - трирічний малюк Саша. Як повідомив раніше міністр МВС Арсен Аваков, підозрюваних у вбивстві дитини затримали. Ними виявилися двоє громадян 1998 та 2009 року народження.

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Мати загиблого хлопчика і дружина депутата і бізнесмена В'ячеслава Соболєва Інна народилася у Вінницькій області, тобто у хлопчика вінницьке коріння. Про це повідомляє видання "33 канал". Дружина Соболєва народилася в селі Збараж Козятинського району. Її дідусь свого часу був головою райради, бабуся очолює агрогосподарство. В селі про цю сім'ю сусіди відгукуються позитивно і всі односельці висловлюють щирі співчуття.

Вбивство сина Соболєва в Києві: з'явилася інформація про матір хлопчикаПокійний Сашко Соболєв (фото з соцмереж)

Як ми раніше повідомляли, поліція затримала підозрюваних у замаху на В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його син - трирічний Сашко. Передбачуваний стрілок цілився з вікна готелю, розташованого на вул. Тарасівська. Встановлено, що вказаний номер орендувався на ім'я Стрельникова Олега Володимировича, 03.10.1998 року народження

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