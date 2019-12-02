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Убийство ребенка в центре Киева: появилось фото киллера

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 16:39
Убийство ребенка в центре Киева: появилось фото киллера
Убийство ребенка в центре Киева (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали фотографию 18-летнего убийцы, который стрелял в Range Rover

Полиция задержала подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его сын - трехлетний Саша. Предполагаемый стрелок целился из окна хостела, расположенного на ул. Тарасовская. Об этом сообщает "Страна". Установлено, что указанный номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

Известно, что стреляли из номера 310 хостела под названием Fire Inn. Также в сеть попало фото киллера, который сняли камеры наблюдения, находящиеся в холле гостиницы.

Как мы ранее сообщали, журналист Юрий Бутусов сообщил, что подозреваемому всего 18 лет, собираются различные материалы по его действиям и вероятной причастности. По словам Бутусова, стрелок работал не один, это было заказное убийство.

Как отмечается в материалах следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм.

Как сообщает издание "Страна", убийца покинул хостел через минуту после выстрела.

Убийство ребенка в центре Киева: появилось фото киллера

На фото попал киллер сына Вячеслава Соболева (strana.ua)

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