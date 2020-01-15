Убийство Шеремета: всплыли важные документы про Антоненко (видео)

Убийство Шеремета - фигурант дела Андрей Антоненко (коллаж РБК-Украина)

Фигурант дела об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко не мог хромать в день преступления

Убийство Павла Шеремета было объявлено раскрытым спустя три с половиной года после совершения преступления, и в МВД Украины заявили о подозрении пятерым фигурантам громкого дела - военным, ветеранам, волонтерам и медикам - одако следствие постоянно сталкивается с различными нестыковками. Адвокаты задержанного Андрея Антоненко, который находится под стражей, привели доказательства непричастности музыканта и военнослужащего к делу о подрыве журналиста.

В частности, было обнародовано заявление врача-ученого Владислава Горбовца о том, что несколько лет назад лидер рок-группы Riffmaster проходил у него лечение от варикозной болезни нижних конечностей. Хирург высшей категории подчеркнул, что после операции 23 февраля 2016 года и последующих наблюдений в течение нескольких месяцев до июля, у Антоненко не было нарушений ходьбы.

Напомним, что автомобиль, в котором находился Шеремет, был взорван в Киеве 20 июля 2016-го.

Важно отметить, что на пленках от камер наблюдения по делу об убийстве журналиста было зафиксировано, что у человека - вероятного подрывника - могли быть проблемы с походкой в день совершения преступления и он мог хромать.

Прокурор ГПУ Сергей Зузак в ходе судебного заседания 10 января заявил, что у Антоненко было повреждение левой ноги. А записи с камер наблюдения показали, что мужчина, который причастен к закладыванию взрывчатки под машину Шеремета, также прихрамывал.

Врач рассказал, что все данные относительно проведения операции Антоненко и его состояния здоровья указаны в его медицинской карточке.

На You-Tube канале юридической компании "СЕНС Консалтинг", адвокаты которой защищают Антоненко, опубликован ролик с рассказом врача Горбовца и его заявлением, что на самом деле фигурант дела не хромал.

Фигурант дела об убийстве Шеремета Андрей Антоненко не мог хромать в день преступления

Кроме того, журналисты показали соответствующие выписки из медицинской справки музыканта и ветерана АТО

Убийство Павла Шеремета - появились важные документы об Андрее Антоненко (Фото: 24tv.ua)