Убийство Шеремета: появились данные еще одной экспертизы

Убийство Шеремета (фото: коллаж РБК-Украина)

Опубликованы данные экспертизы 2016 года

Убийство Павла Шеремета продолжает расследоваться. Мужчина с камер видеонаблюдения, который принимал участие в убийстве журналиста, ниже подозреваемого Андрея Антоненко. Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на выводы экспертизы, которую провели еще в 2016 году.

Данная экспертиза показа, что рост мужчины на видео, который вместе с женщиной прикрепили взрывное устройство к машине Шеремета, составляет 170 см. При этом эксперты допускают погрешность в расчетах в районе +\- 3%.

Такая погрешность связана с тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков обуви. Кроме того, на видео подозреваемый находится постоянно в движении и на нем надета кепка.

Фото документа с результатами экспертизы (фото: thebabel.net)

Эксперты утверждают, что рост злоумышленника на видео может составлять от 164,9 до 175,1 см. При этом адвокаты Антоненко завили, что его рост составляет 180 см.

Рост женщины, которая была рядом с мужчиной, по данным экспертизы, составляет 165 см. Если принять во внимание погрешность в 3%, то рост может колебаться в пределах 160,05 - 169,95 см.

Стоит отметить, что следствие считает, что этой женщиной является врач Юлия Кузьменко, данных о росте которой пока нет.

Напомним, что Андрей Антоненко обратился к генпрокурору, главе МВД и президенту Владимиру Зеленскому. Он спросил какая цель у фальсификации обвинения.