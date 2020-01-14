ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Шеремета: известный музыкант рассказал всю правду на допросе (видео)

STYLERПерсоны    14.01.2020 - 09:23
Убийство Шеремета: известный музыкант рассказал всю правду на допросе (видео)
Положинского допросили по делу об убийстве Шеремета (коллаж: РБК-Украина)

На допрос по делу об убийстве Павла Шеремета вызвали Александра Положинского

Убийство Павла Шеремета раскрыли через три года, сделав заявление о причастности к громкому преступлению пятерых волонтеров и участников АТО. Следователи вызвали на допрос известного украинского музыканта Александра Положинского, друга одного из подозреваемых.

Напомним, главными фигурантами являются музыкант и участник боевых действий - Андрей Антоненко и волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко. Их правоохранители называют "закладчиками" взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета.

Положинский говорит, что давал показания, как свидетель, и рассказал всю правду.

"Ничего плохого мне сделать не пытались, общение происходило в присутствии одного из адвокатов Андрея (Антоненко. - ред.). Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное", - заявил Положинский.

Музыкант допустил, что возможно это была своего рода хитрость, и "плохой коп" к нему не пришел.

Относительно дела, Положинский высказал надежду, что Кузьменко, Антоненко и Дугарь отпустят. А действительно виновных в этом деле лиц найдут и накажут.

"А не этих троих людей, которые, по моему мнению, не имеют никакого отношения к этой трагедии", - резюмировал музыкант.

Усім, хто хвилювався.

Опубліковано Олександром Положинським Понеділок, 13 січня 2020 р.

Положинского допросили по делу об убийстве Шеремета (видео: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Адвокат Кузьменко заявил, что ему месяц не дают ознакомиться с материалами "Репортеры без границ" заявили о несоответствии доказательств в деле Шеремета
Новости Украины Павел Шеремет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь