Убийство Шеремета: известный музыкант рассказал всю правду на допросе (видео)

Положинского допросили по делу об убийстве Шеремета (коллаж: РБК-Украина)

На допрос по делу об убийстве Павла Шеремета вызвали Александра Положинского

Убийство Павла Шеремета раскрыли через три года, сделав заявление о причастности к громкому преступлению пятерых волонтеров и участников АТО. Следователи вызвали на допрос известного украинского музыканта Александра Положинского, друга одного из подозреваемых.

Напомним, главными фигурантами являются музыкант и участник боевых действий - Андрей Антоненко и волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко. Их правоохранители называют "закладчиками" взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета.

Положинский говорит, что давал показания, как свидетель, и рассказал всю правду.

"Ничего плохого мне сделать не пытались, общение происходило в присутствии одного из адвокатов Андрея (Антоненко. - ред.). Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружественное", - заявил Положинский.

Музыкант допустил, что возможно это была своего рода хитрость, и "плохой коп" к нему не пришел.

Относительно дела, Положинский высказал надежду, что Кузьменко, Антоненко и Дугарь отпустят. А действительно виновных в этом деле лиц найдут и накажут.

"А не этих троих людей, которые, по моему мнению, не имеют никакого отношения к этой трагедии", - резюмировал музыкант.

Усім, хто хвилювався. Опубліковано Олександром Положинським Понеділок, 13 січня 2020 р.

Положинского допросили по делу об убийстве Шеремета (видео: facebook.com/sashko.polozhinsky)