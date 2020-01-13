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Убийство Шеремета: всплыли интересные детали о фигуранте дела

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 11:02
Убийство Шеремета: всплыли интересные детали о фигуранте дела
Дело об убийстве Павла Шеремета (Коллаж РБК-Украина)

В деле об убийстве Павла Шеремета всплыла информация об одном фигуранте

В Украине продолжается расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Подозреваемые ветераны АТО Владислав и Инна Грищенко на данный момент содержатся под стражей.

Как показало расследование, они были причастны еще к одному покушению – на жителя Ивано-Франковской области, 61-летнего Михаила Чекурака. Именно это покушение помогло следователям выйти на организаторов убийства Павла Шеремета, пишет издание OBOZREVATEL.

Михаил Чекурак скончался в Ивано-Франковске собственной смертью и как утверждают родственники, последние дни он находился в больнице под круглосуточной охраной.

"Ему стало плохо две недели назад – жаловался на слабость, боли в сердце и головокружение. И умер он на больничной койке, так что смерть, скорей всего, естественная", - рассказали родственники Чекурака.

Михаил Чекурак был одной из важных фигур в расследовании целого ряда преступлений, которые вели к убийству Павла Шеремета. Покушение на жизнь Чекурака было совершено в июле 2018 года. Мужчина обнаружил взрывное самодельное устройство под автомобилем во дворе собственного дома.

Как установила полиция, это взрывное устройство было очень похоже на то, которое обнаружили в автомобиле Шеремета. Благодаря ДНК следователи вышли на след подозреваемых – ветеранов АТО Владислава и Инну Грищенко. Еще один фигурант, Иван Вакуленко, погиб несколько месяцев назад и по официальной версии, он покончил с собой.

Как установили следователи, Чекурака заказал экс-регионал и бизнесмен Василий Шкондеюк, якобы за долги. На данный момент он также находится под стражей.

Когда полиция начала отрабатывать версии, она вышла на Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко, которые также стали подозреваемыми в деле об убийстве Павла Шеремета.

Чекурака в Ивано-Франковске называли "криминальным авторитетом" и по данным от местных жителей, он не занимался бизнесом, а только преступлениями. На момент своей смерти он находился под следствием. Он выбивал деньги из местных предпринимателей, судился с женой и даже поджег ресторан собственной тещи.

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