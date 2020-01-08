Убийство Шеремета: Дугарь оставили под домашним арестом

Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Суд постановил отбывать домашний арест в Киеве

Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству Павла Шеремета, но постановил отбывать его в Киеве, а не в воинской части в Днепропетровской области. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд частично удовлетворил апелляцию защиты Дугарь, но отказался изменить меру пересечения подозреваемой, в частности, отказался отдать ее на поруки депутатам.

Суд постановил изменить место, где Дугарь обязана находится во время круглосуточного домашнего ареста с территории воинской части в Новомосковске (Днепропетровская область) на квартиру на бульваре Шевченко в Киеве.

Мера пресечения действует до 8 февраля.

Отметим, что десяти человек, среди которых народные депутаты от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и Михаил Бондарь, просили отдать им Дугарь на поруки.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Ранее подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января.