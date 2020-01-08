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Вбивство Шеремета: з'явилися дані ще однієї експертизи

STYLERЖиття    08.01.2020 - 19:04
Вбивство Шеремета: з'явилися дані ще однієї експертизи
Вбивство Шеремета (фото: колаж РБК-Україна)

Опубліковані дані експертизи 2016 року

Вбивство Павла Шеремета продовжує розслідуватися. Чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у вбивстві журналіста, нижче підозрюваного Андрія Антоненко. Про це повідомляє theБабель, посилаючись на висновки експертизи, яку провели ще в 2016 році.

Дана експертиза показала, що зріст чоловіка на відео, який разом з жінкою прикріпили вибуховий пристрій до машини Шеремета, становить 170 см. При цьому експерти допускають похибку в розрахунках в районі +\- 3%.

Така похибка пов'язана з тим, що експерту невідома висота підошви і каблуків взуття. Крім того, на відео підозрюваний знаходиться постійно в русі і на ньому надіта кепка.

Вбивство Шеремета: з'явилися дані ще однієї експертизи

Фото документа з результатами експертизи (фото: thebabel.net)

Експерти стверджують, що зріст зловмисника на відео може становити від 164,9 до 175,1 див. При цьому адвокати Антоненко завили, що його зріст становить 180 див.

Зріст жінки, яка була поруч з чоловіком, за даними експертизи, складає 165 див. Якщо взяти до уваги похибку в 3%, то зріст може коливатися в межах 160,05 - 169,95 см.

Варто зазначити, що слідство вважає, що цією жінкою є лікар Юлія Кузьменко, даних про зріст якої поки немає.

Нагадаємо, що Андрій Антоненко звернувся до генпрокурора, голови МВС і президента Володимира Зеленського. Він запитав яка мета у фальсифікації звинувачення.

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