Убийство Шеремета: подозреваемая сделала неожиданное признание (видео)

Дело об убийстве Павла Шеремета (коллаж: РБК-Украина)

Дело об убийстве Павла Шеремета продолжает обрастать нестыковками

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым, в организации и осуществлении преступления подозревают пятерых человек, среди которых Яна Дугарь. Сама Дугарь призналась, что узнала о Шеремете всего несколько месяцев назад, а в Киеве побывала спустя год после убийства журналиста, сообщает ТСН.

Напомним, военная медсестра и волонтер якобы была "разведчицей", которая за несколько дней до взрыва авто делала фотосъемку, чтобы определить местонахождение камер наблюдения.

Теперь Яне Дугарь приходится регулярно ездить из Новомосковска в Киев на допросы. За две недели домашнего ареста ей уже несколько раз приходилось бывать в столице.

Яна говорит, что из квартиры в Новомосковске ей выходить нельзя, еду и все необходимое покупают друзья. А по вызову следователей ей нужно приехать в определенное время и отзвониться по возвращению. За билеты вынуждена платить сама.

До того, как стать "популярной", Яна жила размеренной жизнью. Вернувшись с фронта училась в Львовском институте физкультуры. 12 декабря девушка "прославилась".

"Если человек меня видел в жизни хотя бы раз, он скажет стопроцентно, что это не я. Не та походка, не та структура, не тот рост", - комментирует девушка показанное на брифинге МВД видео.

О том, кто такое Шеремет, Яна узнала за несколько месяцев до предъявления обвинений, а Киев впервые посетила 7 марта 2017 года (Шеремет был убит 20 июля 2016-го).

Изображений "якобы с Яной" показали два - одно накануне взрыва, второе в этом году. Оба раза Яна не могла быть в столице, первый раз она находилась на фронте, второй - за границей.

С Юлией Кузьменко познакомилась несколько месяцев назад через общих друзей, а с Андреем Антоненко и вовсе не знакома.

Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета ничего не знала о нем (видео: YouTube/ТСН)