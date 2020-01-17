Убийство Шеремета: новые свидетели представили важные доказательства

Убийство Павла Шеремета (коллаж РБК-Украина)

Фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь не могла быть в Киеве в день преступления

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым через 3,5 года после резонансного преступления, и сейчас следствие называет подозреваемыми пятерых фигурантов, среди которых военная медсестра Яна Дугарь. В то же время в деле постоянно появляются разные нестыковки.

На суде при рассмотрении вопроса об избрании девушке меры пресечения свидетели заявили, что у нее есть алиби - в момент подрыва журналиста в Киеве 20 июля 2016 года она находилась в другом городе.

Адвокаты Дугарь сообщили, что есть несколько свидетелей, которые могут подтвердить местонахождение их подзащитной - на территории 66-го военного медицинского госпиталя в городе Покровск Донецкой области с 16 по 18 июля 2016-го, где медсестра исполняла свои обязанности.

Как рассказал свидетель Денис Громов, он трижды видел Дугарь в госпитале, когда находился там на лечении. 16 июля Яна делала ему уколы и ставила капельницы, а также измеряла давление. Об этом передает УНИАН.

Мужчина говорит, что до этого не был лично знаком с девушкой, но ее лицо запомнил. И вот после объявлении МВД в декабре 2019-го о том, что Дугарь подозревают в участии в убийстве Шеремета, он написал по этому поводу комментарий в сетях, после чего на него вышли защитники медсестры.

Громов предоставил суду справку о том, что с 16 по 18 июля 2016 года он действительно был на лечении в мобильном госпитале в Покровске.

Кроме того, алиби Дугарь подтвердил второй свидетель Петр Лебанович. Ветеран АТО рассказал, что тоже был на лечении в этом госпитале в период с 17 по 19 июля 2016-го и видел Яну.

На сегодняшнем заседании суда попросили взять медсестру на поруки около 10 человек.