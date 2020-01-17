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Вбивство Шеремета: нові свідки представили важливі докази

STYLERЖиття    17.01.2020 - 16:42
Вбивство Шеремета: нові свідки представили важливі докази
Вбивство Павла Шеремета (колаж РБК-Україна)

Фігурантка справи про вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь не могла бути в Києві в день злочину

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим через 3,5 роки після резонансного злочину, і зараз слідство називає підозрюваними п'ятьох фігурантів, серед яких військова медсестра Яна Дугарь. У той же час у справі постійно з'являються різні нестиковки.

На суді при розгляді питання про обрання дівчині запобіжного заходу свідки заявили, що у неї є алібі - в момент підриву журналіста в Києві 20 липня 2016 року вона перебувала в іншому місті.

Адвокати Дугарь повідомили, що є кілька свідків, які можуть підтвердити місцезнаходження їх підзахисної - на території 66-го військового медичного госпіталю в місті Покровськ Донецької області з 16 по 18 липня 2016-го, де медсестра виконувала свої обов'язки.

Як розповів свідок Денис Громов, він тричі бачив Дугарь в госпіталі, коли перебував там на лікуванні. 16 липня Яна робила йому уколи та ставила крапельниці, а також вимірювала тиск. Про це передає УНІАН.

Чоловік каже, що до цього не був особисто знайомий із дівчиною, але її обличчя запам'ятав. І ось після оголошення МВС в грудні 2019-го про те, що Дугарь підозрюють в участі у вбивстві Шеремета, він написав з цього приводу коментар в мережах, після чого на нього вийшли захисники медсестри.

Громов надав суду довідку про те, що з 16 по 18 липня 2016 року він дійсно був на лікуванні в мобільному госпіталі в Покровську.

Крім того, алібі Дугарь підтвердив другий свідок Петро Лебанович. Ветеран АТО розповів, що теж був на лікуванні в цьому госпіталі в період з 17 по 19 липня 2016-го і бачив Яну.

На сьогоднішньому засіданні суду попросили взяти медсестру на поруки близько 10 людей.

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