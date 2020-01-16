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Дело об убийстве Шеремета: появились новые доказательства

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 08:54
Дело об убийстве Шеремета: появились новые доказательства
Убийство Павла Шеремета (Коллаж РБК-Украина)

Появились новые свидетели по делу об убийстве Павла Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились новые доказательства невиновности одной из подозреваемых Яны Дугарь. Во время заседания суда о ходатайстве об изменении меры пресечения свидетели рассказали, что у девушки есть алиби.

Яна Дугарь находилась в Донецкой области с 16 по 18 июля 2016 года и не могла быть в это время в Киеве. Об этом рассказала девушка, которая вместе с Дугарь работала в военном медицинском госпитале, пишет "Радио Свобода".

Одна из свидетелей рассказала, что с 16 по 18 июля 2016 года Дугарь находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в городе Покровск Донецкой области. На вопрос прокурора Татьяна Палфий объяснила, что в эти дни она вместе с Дугарь заступала в наряд.

Адвокаты Дугарь заявили, что есть еще несколько свидетелей, которые могут подтвердить местонахождение их подзащитной и в связи с этим попросили суд перенести рассмотрение ходатайства. Суд перенес заседание на 17 января.

Напомним, Яна Дугарь является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Девушку-медика подозревают в том, что она проводила разведку перед совершением преступления и фотографировала камеры наблюдения. На данный момент Дугарь по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом.

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