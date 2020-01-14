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Вбивство Шеремета: відомий музикант розповів всю правду на допиті (відео)

STYLERПерсони    14.01.2020 - 09:23
Вбивство Шеремета: відомий музикант розповів всю правду на допиті (відео)
Положинського допитали у справі про вбивство Шеремета (колаж: РБК-Україна)

На допит у справі про вбивство Павла Шеремета викликали Олександра Положинського

Вбивство Павла Шеремета розкрили через три роки, зробивши заяву про причетність до гучного злочину п'ятьох волонтерів та учасників АТО. Слідчі викликали на допит відомого українського музиканта Олександра Положинського, друга одного з підозрюваних.

Нагадаємо, головними фігурантами є музикант і учасник бойових дій - Андрій Антоненко і волонтер і дитячий хірург Юлія Кузьменко. Їх правоохоронці називають "закладниками" вибухівки під авто журналіста Павла Шеремета.

Положинський каже, що давав свідчення як свідок, та розповів всю правду.

"Нічого поганого мені зробити не намагалися, спілкування відбувалося в присутності одного з адвокатів Андрія (Антоненка. - ред.). Слідчий вів себе цілком коректно, ставлення дружнє", - заявив Положинський.

Музикант припустив, що можливо це була свого роду хитрість, і "поганий коп" до нього не прийшов.

Щодо справи, Положинський висловив надію, що Кузьменко, Антоненко і Дугарь відпустять. А винних у цьому осіб знайдуть і покарають.

"А не цих трьох людей, які, на мою думку, не мають жодного стосунку до цієї трагедії", - резюмував музикант.

Усім, хто хвилювався.

Опубліковано Олександром Положинським Понеділок, 13 січня 2020 р.

Положинського допитали у справі про вбивство Шеремета (відео: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Адвокат Кузьменко заявив, що йому місяць не дають ознайомитися з матеріалами "Репортери без кордонів" заявили про невідповідність доказів у справі Шеремета
Новини України Павло Шеремет
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