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Убийство Шеремета: адвокаты Дугарь сделали неожиданное заявление (видео)

STYLERЖизнь    30.12.2019 - 20:12
Убийство Шеремета: адвокаты Дугарь сделали неожиданное заявление (видео)
Убийство Павла Шеремета (Коллаж РБК-Украина)

Адвокаты Яны Дугарь обвинили следствие в фальсификации

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым и назвали имена тех, кто по мнению следствия причастен к организации жуткого преступления. Среди них военная медсестра Яна Дугарь. Ранее девушка заявляла, что о Шеремете она узнала уже после его гибели, а с другими подозреваемыми даже не была знакома.

Адвокаты Яны Дугарь сообщали, что во время совершения преступления ее не было в Киеве. И как сообщил на пресс-конференции адвокат Николай Ореховский, доказательства ее вины были фальсифицированы.

Он отметил, что у Дугарь и у девушки, которая на кадрах оперативного видео, разная длина и форма ног. Кроме того, у Яны на ногах и руках есть татуировки еще с 2014 года, а у девушки, которая фигурирует на кадрах видео, их нет.

Он добавил, что Дугарь задержали во Львове с нарушениями – отсутствовал протокол и решение суда. Ее вместе с тремя мужчинами удерживали на морозе – что также является нарушением закона (Яна Дугарь ночевала с силовиками по дороге в Киев).

Адвокаты военного медика готовят заявление в правоохранительные органы и обвиняют следствие в разглашении неправильного вывода экспертизы и привлечении заведомо невиновного лица путем фальсификации доказательств.

Адвокаты Яны Дугарь сделали заявление

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