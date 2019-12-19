У Агаты Кристи и не такое бывает: в МВД объяснили нестыковки в деле Шеремета

Павел Шеремет (Фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

В деле об убийстве Павла Шеремета мотивы фигурантов остаются неизвестными

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым и в МВД назвали подозреваемых через три с половиной года после резонансного преступления, однако дело быстро стало обрастать разными нестыковками и несовпадениями.

Защита двух фигурантов дела подала апелляции на решения суда об аресте.

Главный подозреваемый Андрей Антоненко - музыкант, военнослужащий ВСУ, ветеран АТО и лидер рок-группы Riffmaster - находится в изоляторе временного содержания до 8 февраля 2020 года. Также он отказался давать показания и заявляет, что следствие по делу является предвзятым.

Вторая фигурантка Юлия Кузьменко - волонтер и завотделением детской кардиологии и кардиохирургии в "Охматдете" - была отправлена в СИЗО также до 8 февраля.

Военнослужащей Яне Дугарь суд назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В полиции настаивают, что следствие по делу об убийстве Шеремета ведется объективно и говорят о значительной доказательной базе, которая позволила объявить о подозрении всем фигурантам.

При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко признается, что у следователей нет записанных (на мобильник или на камеру, или в виде постов в сети) заявлений подозреваемых о намерении совершить преступление.

Антон Геращенко раскрыл детали расследования дела об убийстве Павла Шеремета (Фото: УНИАН)

Комментируя нестыковки в громком деле относительно фигурантов Антоненко, Дугарь, Кузьменко и ветеранов Инны и Владислава Грищенко (с позывными "Пума" и "Буча"), он подчеркнул, что следователи сами еще разбираются. Об этом Геращенко заявил в интервью "Фактам".

"Почитайте романы Агаты Кристи, там и не такое бывает", - ответил бывший нардеп на слова о том, что представленные улики не складываются в логическую картину.

Геращенко также заявил, что мотивы остаются неизвестными, как и имя заказчика. Допускается предположение, что Шеремета решили убить сами фигуранты дела.

"Нас интересует, кто изготовил это устройство. У нас есть подозрение. Ждем, может, этот человек признается. Еще раз повторю, что мы не знаем их мотивов, не знаем, кто является заказчиком, или же они решили все сделать сами. Хотим в этом разобраться", - сказал он.

"Это была сложнейшая многостадийная операция, цель которой - замести следы. Все участники не использовали мобильные телефоны (ведь известно, что многие преступники часто пользуются новыми аппаратами, чистыми SIM-картами). А у этих людей телефонов в тот момент никаких не было", - заявил Геращенко и добавил, что подозреваемые распланировали все до мельчайших деталей.

Также советник главы МВД Арсена Авакова рассказал, что масштаб следственно-оперативных действий по делу Шеремета был "беспрецедентным в новейшей истории Украины".