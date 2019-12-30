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Вбивство Шеремета: адвокати Дугарь зробили несподівану заяву (відео)

STYLERЖиття    30.12.2019 - 20:12
Вбивство Шеремета: адвокати Дугарь зробили несподівану заяву (відео)
Вбивство Павла Шеремета (Колаж РБК-Україна)

Адвокати Яни Дугарь звинуватили слідство у фальсифікації

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим і назвали імена тих, хто на думку слідства причетний до організації страшного злочину. Серед них військова медсестра Яна Дугарь. Раніше дівчина заявляла, що про Шеремета вона дізналася вже після його загибелі, а з іншими підозрюваними навіть не була знайома.

Адвокати Яни Дугарь повідомляли, що під час вчинення злочину її не було в Києві. І як повідомив на прес-конференції адвокат Микола Оріховський, докази її провини були фальсифіковані.

Він зазначив, що у Дугарь і у дівчини, яка на кадрах оперативного відео, різна довжина і форма ніг. Крім того, у Яни на ногах і руках є татуювання ще з 2014 року, а у дівчини, яка фігурує на кадрах відео, їх немає.

Він додав, що Дугарь затримали у Львові з порушеннями – відсутній протокол і рішення суду. Її разом з трьома чоловіками утримували на морозі – що також є порушенням закону (Яна Дугарь ночувала з силовиками по дорозі в Київ).

Адвокати військового медика готують заяву в правоохоронні органи і звинувачують слідство в розголошенні неправильного висновку експертизи та притягнення завідомо невинної особи шляхом фальсифікації доказів.

Адвокати Яни Дугарь зробили заяву

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