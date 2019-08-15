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Вбивство Діани Хриненко: у поліції розкрили деталі загибелі школярки

STYLERЖиття    15.08.2019 - 19:45
Вбивство Діани Хриненко: у поліції розкрили деталі загибелі школярки
Вбивство Діани Хриненко (колаж: РБК-Україна)

Вбивство Діани Хриненко залишалося нерозкритим майже рік після його скоєння

Діана Хриненко зникла ще 24 серпня 2018 року в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області. Її рештки і фрагменти одягу були виявлені лише в березні 2019-го в селі Нова Поляна в тому ж Знам'янському районі під час польових робіт. У четвер, 15 серпня, в поліції назвали офіційну причину смерті 16-річної школярки.

За словами Романа Козьякова, начальника поліції області, Діана Хриненко померла через перелом основи черепа. Зазначимо, що глава ГУНП Кіровоградщини не зміг підтвердити або спростувати факт зґвалтування школярки.

"Щодо зґвалтування, такої інформації немає", - сказав Козьяков.

Відео: facebook.com/suspilne.kropyvnytskyi

Нагадаємо, 16-річна школярка 24 серпня серпня ввечері пішла у райцентр рідного села святкувати День Незалежності. По дорозі вона розмовляла по телефону зі своїм хлопцем і в якийсь момент зв'язок перервався.

Вбивство Діани Хриненко: у поліції розкрили деталі загибелі школярки

Діана Хриненко (фото: facebook.com)

Пізніше в декількох сотнях метрів від будинку, де жила дівчина, були виявлені плями крові та її закривавлений телефон. Пошуками Діани займалася поліція, рятувальники та волонтери. Активісти навіть на кілька годин перекривали дорогу, щоб привернути увагу до зникнення дівчини.

А 14 серпня 2019 року в Польщі з автобуса зняли 28-річного Миколу Середницького, жителя Знам'янського району. Його хотіли депортувати в Україну за адмінпорушення, вчинене в Польщі. А при перетині кордону виявилося, що Середницький підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

Вбивство Діани Хриненко: у поліції розкрили деталі загибелі школярки

Підозрюваний у вбивстві Діани Хриненко Микола Середницький (фото: Точка доступу)

Сьогодні, 15 серпня, суд обрав Середницкому запобіжний захід - 60 діб арешту без можливості внесення застави, хоча адвокат наполягав на домашньому арешті.

Варто відзначити, що підозрюваний вини не визнає, а двоє свідків - його співмешканка і сусідка стверджують, що в день зникнення дівчини його в Суботцях не було.

Вбивство Діани Хриненко: у поліції розкрили деталі загибелі школярки

Діана Хриненко (фото: facebook.com)

Також відомо, що Микола Середницький їздив в Польщу двічі: перший раз одразу після зникнення Діани, другий раз - після того, як були виявлені рештки 16-річної школярки.

Нагадаємо, у липні тіло дівчини поховали в закритій труні.

Раніше повідомлялося, що Миколі Тарасову, який підозрюється у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з Одеської області, суд призначив психіатричну експертизу.

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