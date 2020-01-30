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Убийство Дианы Хриненко: подозреваемого будут судить присяжные

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 21:27
Убийство Дианы Хриненко: подозреваемого будут судить присяжные
Убийство Дианы Хриненко (Коллаж РБК-Украина)

Подозреваемый в убийстве оставлен под стражей

Диана Хриненко исчезла 24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области, спустя год в полиции назвали причину смерти девушки. 16-летней Диане проломили череп. 29-летнего подозреваемого жителя Знаменского Николая Середницкого взяли под стражу, а 30 января состоялось подготовительное слушание по делу об убийстве молодой Дианы.

Было решено рассматривать дело с судом присяжных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

"На заседании коллегия судей назначила обвинительный акт к рассмотрению по существу. Кроме того, по ходатайству прокурора суд продлил подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей... Удовлетворено ходатайство обвиняемого и принято решение о рассмотрении уголовного производства судом присяжных в состав двух профессиональных судей и трех присяжных", - сказано в сообщении.

Новое заседание по этому делу будет проходить 18 марта в 11.00.

Напомним, 16-летняя школьница 24 августа 2018 года вечером направилась в райцентр родного села праздновать День Независимости. По дороге она разговаривала по телефону со своим парнем и в какой-то момент связь прервалась. Позже в нескольких сотнях метров от дома, где жила девушка, были обнаружены пятна крови и ее окровавленный телефон.

Подозреаемого 29-летнего мужчину обвиняют согласно ч. 2 п. 10 ст. 115 (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 152, ч 1. ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Николай Середницкий своей вины не признает.

Напомним, в июле останки девушки похоронили в закрытом гробу.

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