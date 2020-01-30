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Вбивство Діани Хриненко: підозрюваного будуть судити присяжні

STYLERЖиття    30.01.2020 - 21:27
Вбивство Діани Хриненко: підозрюваного будуть судити присяжні
Вбивство Діани Хриненко (Колаж РБК-Україна)

Підозрюваний у вбивстві залишений під вартою

Діана Хриненко зникла 24 серпня 2018 року в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області, через рік в поліції назвали причину смерті дівчини. 16-річній Діані проломили череп. 29-річного підозрюваного жителя Знам'янського Миколи Середницького взяли під варту, а 30 січня відбулось підготовче слухання у справі про вбивство молодої Діани.

Було вирішено розглядати справу з судом присяжних. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

"На засіданні колегія суддів призначила обвинувальний акт для розгляду по суті. Крім того, за клопотанням прокурора суд продовжив підозрюваному запобіжний захід - утримання під вартою... Задоволено клопотання обвинуваченого і прийнято рішення про розгляд кримінального провадження судом присяжних у склад двох професійних суддів та трьох присяжних", - сказано в повідомленні.

Нове засідання у цій справі буде проходити 18 березня в 11.00.

Нагадаємо, 16-річна школярка 24 серпня 2018 року ввечері поїхала у райцентр рідного села святкувати День Незалежності. По дорозі вона розмовляла по телефону зі своїм хлопцем і в якийсь момент зв'язок перервався. Пізніше в декількох сотнях метрів від будинку, де жила дівчина, були виявлені плями крові та її закривавлений телефон.

Микола Середницький своєї провини не визнає.

Нагадаємо, у липні останки дівчини поховали в закритій труні.

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