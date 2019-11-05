Убийство Даши Дробот в Одессе: всплыли неожиданные подробности

Даша Дробот, 14-летняя девочка из Одессы, которая была зверски убита 15-летним подростком в прошлую субботу, дружила с детьми из скандального городского Центра социально-психологической реабилитации. Об этом стало известно во вторник, 5 ноября, когда дети самостоятельно и без ведома взрослых покинули Центр, чтобы присутствовать на похоронах своей подруги.

Как объяснила начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова, одна из сбежавших девочек дружила с Дашей и хотела проводить ее в последний путь.

"Я считаю, если бы они объяснили руководителю центра реабилитации, что хотят отправиться на похороны подруги, то им бы никто не препятствовал. Сейчас на похоронах находятся сотрудники полиции и поисковая группа в сопровождении Натальи Михайлюк, которая сообщила, что дети там", - сказала Никандрова.

Даша Дробот (Фото: социальные сети)

Она добавила, что после траурной церемонии дети в сопровождении сотрудников полиции были доставлены в отдел полиции, где дали объяснения, а потом их отвезли в Центр реабилитации. Стоит отметить, что убийца Даши Дробот дважды проходил реабилитацию в этом центре.

Друзья погибшей девочки в шоке от того, что произошло и удивляются, почему она не дала отпор парню.

"Ведь она же была выше его ростом! Почему не сопротивлялась? Почему никто не слышал криков о помощи?" – рассказали знакомые.

Даша Дробот (Фото: Социальные сети)

Они добавили, что Даша дружила с Кириллом два года, он хорошо к ней относился, хотя у него была слава не очень хорошая. О парне говорили, что он употреблял алкоголь и наркотики.

"Никто не мог подумать, что он на такое способен. Знали, что он может подраться, знали, что летом он был два месяца под домашним арестом. Но к девушкам он относился хорошо", - добавила подруга Даши.